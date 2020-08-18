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Суд продовжив терміни розслідування у справі екс-голови Кіровоградської ОДА

Київ, Вівторок 18 серпня 2020 16:55
Суд продовжив терміни розслідування у справі екс-голови Кіровоградської ОДА
Фото: Андрій Балонь (facebook.com/andriibalon)
Автор: Игорь Литвиненко

Розслідування триватиме до 26 листопада

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжили терміни розслідування у справі колишнього голови Кіровоградської облдержадміністрації Андрія Балоня. Розслідування продовжено до 26 листопада 2020 року.

Про це повідомили у прес-службі ВАКС.

Повідомляється, що суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ і продовжив термін розслідування по справі Балоня і його підлеглого до 5 місяців. Також суд змінив умови запобіжного заходу для екс-голови Кіровоградської ОДА.

"зокрема, обов'язок "не залишати місто Кропивницький без дозволу слідчого, прокурора або суду" змінено на "не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду", - зазначили в ВАКС.

Нагадаємо, наприкінці червня НАБУ затримала на хабарі в 1,8 млн гривень голову однієї з ОДА.

Пізніше стало відомо, що мова йде про голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоні.

Через кілька днів суд заарештував Балоня з правом внесення застави у розмірі 10 млн гривень, які пізніше були за нього внесені.

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