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Суд продлил меру пресечения Альперину

Новости » Политика     24.01.2020 - 13:30
Суд продлил меру пресечения Альперину
Фото: Вадим Альперин (РБК-Украина)

Подозреваемый, как и ранее, обязан носить электронный браслет

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде ношения электронного браслета одесскому бизнесмену Вадиму Альперину. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Следственный судья удовлетворил ходатайство о продлении возложенных ранее обязанностей при избрании меры пресечения одесскому бизнесмену, подозреваемому в организации махинаций на таможне.

"Подозреваемый, как и раньше, обязан носить электронное средство контроля (браслет) до 23 марта и предварительно выполнять возложенные на него обязанности", - говорится в сообщении.

Ранее ВАКС арестовал имущество бизнесмена Вадима Альперина.

Напомним, ранее в конце ноября суд избрал Альперину меру пресечения в виде ареста и назначил залог в размере 70 млн гривен. Его задержали после спецоперации на таможне, в результате которой были задержаны более десятка человек, в том числе заместитель председателя Киевской таможни. Действия Альперина квалифицируют как создание преступной организации и уклонения от уплаты налогов.

В начале декабря подозреваемый вышел на свободу из СИЗО.

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