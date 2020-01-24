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Суд продовжив запобіжний захід Альперіну

Новини » Політика     24.01.2020 - 13:30
Суд продовжив запобіжний захід Альперіну
Фото: Вадим Альперін (РБК-Україна)

Підозрюваний, як і раніше, зобов'язаний носити електронний браслет

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у вигляді носіння електронного браслета одеському бізнесменові Вадиму Альперіну. Про це повідомляє прес-служба суду.

Слідчий суддя задовольнив клопотання про продовження покладених раніше обов'язків при обранні запобіжного заходу одеському бізнесменові, підозрюваному у організації махінацій на митниці.

"Підозрюваний, як і раніше, зобов'язаний носити електронний засіб контролю (браслет) до 23 березня та виконувати попередньо покладені на нього обов'язки", - йдеться у повідомленні.

Раніше ВАКС заарештував майно бізнесмена Вадима Альперіна.

Нагадаємо, раніше в кінці листопада суд обрав Альперіну запобіжний захід у вигляді арешту і призначив заставу в розмірі 70 млн гривень. Його затримали після спецоперації на митниці, в результаті якої були затримані більше десятка осіб, в тому числі заступник голови Київської митниці. Дії Альперіна кваліфікують як створення злочинної організації та ухилення від сплати податків.

На початку грудня підозрюваний вийшов на волю з СІЗО.

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