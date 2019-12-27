ВАКС арестовал все имущество Альперина

Фото: Вадим Альперин (РБК-Украина)

Имущество Альперина арестовали по ходатайству САП

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал имущество бизнесмена Вадима Альперина, который подозревается в причастности к масштабной контрабанде. Об этом РБК-Украина сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

По ее словам, Антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокуроров.

"Арестовано все его имущество", - отметила Постолюк.

Напомним, ранее в конце ноября суд избрал Альперину меру пресечения в виде ареста и назначил залог в размере 70 млн гривен. Его задержали после спецоперации на таможне, в результате которой были задержаны более десятка человек, том числе замглавы Киевской таможни. Действия Альперина квалифицируют как создание преступной организации и уклонение от уплаты налогов.

В начале декабря подозреваемый вышел на свободу из СИЗО.

Альперина считают причастным к ряду компаний, которые по заниженным таможенным платежам ввозили товары в Украину. В ноябре 2017 года сотрудники НАБУ уже задерживали Альперина по подозрению в попытке дать взятку детективу в размере 800 тыс. долларов. Это дело рассматривается в закрытом режиме.