Суд признал незаконным пересчет голосов на двух участках Прикарпатья, - Шевченко

Окружной административный суд Ивано-Франковска признал решение ОИК №87 о пересчете голосов на двух участках незаконным. Довыборы в Верховную раду на Прикарпатье состоялись в пятницу, 2 апреля.
На 5 апреля запланировано слушание еще 2 дел по иску Шевченко.
"Суд признал решение о пересчете бюллетеней УИК 260028 (с. Монастырчаны) Незаконным! Окружная избирательная комиссия не имела права брать на перерасчет этот участок без соответствующих на это оснований!", - написал он.
Шевченко отметил, что это первое положительное решение в его пользу.
Позже кандидат сообщил, что суд принял решение о незаконности пересчета голосов на еще одном участке - №260012 (с. Горохолин Лес).
"Окружная избирательная комиссия не имела права отправлять на перерасчет этот участок только по причине отсутствия на пакете с избирательной документацией названия вида выборов", - отметил Шевченко.
До полудня 4 апреля суды рассмотрели восемь дел по искам Шевченко об отмене решения о повторном подсчете голосов. В шести исках суд ему отказал, в двух кандидат сам отказался от заявленных требований.
Напомним, на довыборах в Верховную раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк (31,25%, 15 076 голосов), Александр Шевченко от партии "За майбутнє" (29,69%, 14 327 голосов).
По словам председателя партии "Слуги народа" Александра Корниенко, оппоненты Вирастюка использовали грязные технологии. В частности, скупку голосов, карусели, махинации с избирательными списками.
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