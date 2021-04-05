Суд визнав незаконним перерахунок голосів на двох дільницях Прикарпаття, - Шевченко

Окружний адміністративний суд Івано-Франківська визнав рішення ОВК №87 про перерахунок голосів на двох дільницях незаконним. Довибори у Верховну раду на Прикарпатті відбулися в п'ятницю, 2 квітня.
На 5 квітня заплановано слухання ще 2 справ за позовом Шевченка.
"Суд визнав рішення про перерахунок бюлетенів ДВК 260028 (с. Монастирчан) Незаконним! Окружна виборча комісія не мала права брати на перерахунок цю дільницю без відповідних на це підстав!", - написав він.
Шевченко зазначив, що це перше позитивне рішення на його користь.
Пізніше кандидат повідомив, що суд ухвалив рішення про незаконність перерахунку голосів ще на одній дільниці - №260012 (с. Горохолин Ліс).
"Окружна виборча комісія не мала права відправляти на перерахунок цю дільницю, тільки з причини відсутності на пакеті з виборчою документацією назви виду виборів", - зазначив Шевченко.
До полудня 4 квітня суди розглянули вісім справ за позовами Шевченка про скасування рішення про повторний підрахунок голосів. У шести позовах суд йому відмовив, у двох кандидат сам відмовився від заявлених вимог.
Нагадаємо, на довиборах у Верховну раду на 87-му окрузі в Івано-Франківській області переміг кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк (31,25%, 15 076 голосів), Олександр Шевченко від партії "За майбутнє" (29,69%, 14 327 голосів).
За словами голови партії "Слуги народу" Олександра Корнієнка, опоненти Вірастюка використовували брудні технології. Зокрема, скупку голосів, "каруселі", махінації з виборчими списками.
"ОПОРА" після подій на 87 окрузі закликала Верховну раду удосконалити виборче законодавство