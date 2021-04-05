Суд визнав незаконним перерахунок голосів на двох дільницях Прикарпаття, - Шевченко

На 5 квітня заплановано слухання ще 2 справ за позовом Шевченка.

"Суд визнав рішення про перерахунок бюлетенів ДВК 260028 (с. Монастирчан) Незаконним! Окружна виборча комісія не мала права брати на перерахунок цю дільницю без відповідних на це підстав!", - написав він.

Шевченко зазначив, що це перше позитивне рішення на його користь.

Пізніше кандидат повідомив, що суд ухвалив рішення про незаконність перерахунку голосів ще на одній дільниці - №260012 (с. Горохолин Ліс).

"Окружна виборча комісія не мала права відправляти на перерахунок цю дільницю, тільки з причини відсутності на пакеті з виборчою документацією назви виду виборів", - зазначив Шевченко.

До полудня 4 квітня суди розглянули вісім справ за позовами Шевченка про скасування рішення про повторний підрахунок голосів. У шести позовах суд йому відмовив, у двох кандидат сам відмовився від заявлених вимог.