На довыборах в 87 округе оппоненты Вирастюка применяли "грязные" технологии, - Корниенко

Во время избирательной кампании на довыборах в Верховную раду на 87-м округе оппоненты кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка использовали грязные технологии. В частности, скупку голосов, карусели, махинации с избирательными списками.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил председатель партии Александр Корниенко.

По его словам, для влияния на результаты выборов соперники Вирастюка "организовали хаос на окружной избирательной комиссии и фактически заблокировали установление итогов голосования".

"Партия "Слуга народа" потребует честного и беспристрастного расследования всех многочисленных уголовных производств по 87-му округу", - заявил Корниенко.

Он также отметил, что пересчет голосов на 20-ти участках, который провели по настоянию доверенных лиц кандидата от "Слуги народа", "показал попытку полной фальсификации выборов со стороны оппонента".

Корниенко подчеркнул, что перерасчет показал реальную ситуацию: голосование и подсчеты на участках сопровождались большим числом нарушений, в частности, со стороны председателей и членов УИК.

По его мнению, часть из нарушений имеют явные признаки уголовного преступления.

"Голосования на участках признавали недействительными из-за отсутствия контрольных листов, что может свидетельствовать о махинациях с избирательной сундуком и нарушениях со списками для голосования дома. Это может быть показателем вброса бюллетеней. Члены и председатели УИК "подвозили" на ОИК с собой документацию, которой не хватало. Хотя она должна была находиться в мешках", - отметил глава "Слуги народа".

Как сообщил Корниенко, уже отклонено 6 из 19 исков об отмене пересчета на участках. По его мнению, это свидетельствует о слабой юридической позиции оппонента.

"Правоохранители должны дать обществу четкий ответ: исчезали ли бюллетени и за кого были голоса у них? Были ли манипуляции с перекладыванием бюллетеней или переписыванием протоколов на участках и по пути от них к ОИК? Что происходило каждую ночь в ОИК?" - сказал Корниенко.