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Суд приостановил раскритикованное ЕС решение НКРЭКУ по экспорту электроэнергии

Новости » Энергетика     12.02.2020 - 12:41
Суд приостановил раскритикованное ЕС решение НКРЭКУ по экспорту электроэнергии
Фото: Окружной административный суд Киева (korrupcia.net)

Окружной административный суд города Киева открыл производство на НКРЭКУ и "Укрэнерго"

Окружной административный суд города Киева открыл производство и, тем самым, приостановил действие, принятой 7 февраля Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) правки в Кодекс системы передачи в части наложения платы за передачу на экспортеров электроэнергии. Об этом говорится в решение суда, копией которого располагает РБК-Украина.

Иск был подан "ДТЭК Западэнерго" к НКРЭКУ и третей стороне НЭК "Укрэнерго" в связи с "нарушением международных обязательств взятых на себя Украиной".

На протяжении 15 дней ответчики имеют возможность оспорить данное решение суда.

Напомним, члены НКРЭКУ в пятницу, 7 февраля, приняли данные правки в Кодекс системы передачи раздельным решением членов комиссии.

Перед принятием решения директор секретариата Энергетического сообщества Европейского Союза Янез Копач направил письмо НКРЭКУ и АМКУ с рекомендацией не утверждать изменения в Кодекс, отметив, что плата за передачу для экспортеров электроэнергии не соответствует европейскому законодательству, а именно 41-й статьи Договора об Энергетическом сообществе.

Как писало РБК-Украина, народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что введение дополнительного платежа на экспорт электроэнергии – это шаг к энергокапитуляции Украины, а также отметил, что из-за возможного решения НКРЭКУ экспорт электроэнергии может остановиться и Украина потеряет почти 400 млн долларов валютной выручки в год.

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Новости Украины ДТЭКУкрэнергоСудЭлектроэнергия
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