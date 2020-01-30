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В ЕС раскритиковали НКРЭКУ за дополнительный тариф для экспортеров электроэнергии

Новости » Энергетика     30.01.2020 - 18:32
В ЕС раскритиковали НКРЭКУ за дополнительный тариф для экспортеров электроэнергии
Фото: линии электропередач (РБК-Украина)

Энергосообщество ЕС рекомендует не принимать дополнительный тариф для экспортеров

Секретариат Энергетического сообщества Евросоюза (Energy Community) рекомендует Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не принимать изменения в Кодекс системы передачи в части наложения тарифа на передачу на экспортеров электроэнергии, так как это противоречит европейскому законодательству. Об этом говорится в письме директора секретариата Энергосообщества в адрес главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, копия которого имеется в распоряжении РБК-Украина.

Так, в письме секретариат Энергоссообщества отмечает, что плата за передачу для экспортеров электроэнергии не соответствует европейскому законодательству, а именно 41-й статье Договора об Энергетическом сообществе. Также в пример приводится решение Европейского суда № C-305/17 FENS против Словацкой Республикой от 06.01.2018.

"Во избежание нарушения договора об Энергетическом сообществе, мы строго рекомендуем НКРЭКУ не принимать проект изменений в Кодекс системы передачи в предложенной редакции, но разработать совместимую тарифную схему с поддержкой Секретариата", - резюмировали в ЕС.

Как писало РБК-Украина, 30 января 2020 года в коллективном заявлении компаний поставщиков электроэнергии ("Эру Трейдинг", "АКСПО Украина", "Д.Трейдинг", "ДЕ.Трейдинг", "Энергопоставщик") заявлялось об угрозе полной остановки экспорта электроэнергии из Украины в случае принятия НКРЭКУ изменений в Кодекс системы передачи.

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