Кучеренко: ведение допплатежа при экспорте электроэнергии - шаг к энергокапитуляции

Фото: Алексей Кучеренко (old.minregion.gov.ua)

Украина может потерять почти 400 млн долларов валютной выручки

Если экспорт электроэнергии остановиться - Украина потеряет почти 400 млн долларов валютной выручки в год из-за решения Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о введении дополнительных платежей для экспортеров. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"С октября страна в одностороннем порядке пустила к себе импортную электроэнергию из России и Беларуси, что по демпинговым ценам убивает наше производство. А сегодня регулятор НКРЭКУ - стремится обложить экспорт платежом, который запрещен в Европе. Это увеличит цену экспортной электроэнергии на 10-15% и сделает ее неконкурентной. Экспорт остановится", - написал Кучеренко.

Он также напомнил, что Украина имеет избыток электроэнергии и традиционно экспортировала ее в Венгрию, Польшу, Румынию, Молдову. Однако решение НКРЭКУ относительно введения дополнительного платежа для экспортеров приведет к остановке экспорта тока, что повлечет недополучение страной почти 400 миллионов валютной выручки ежегодно, сокращение тысяч рабочих мест, кризиса в угольной отрасли.

"О последствиях потери экспорта: почти 400 млн долларов валюты; почти 80 млн долларов прямых налогов; сокращение 3 тыс. рабочих мест; добыча угля упадет на 5 млн тонн, что составляет 20% годовой добычи в Украине", - добавил Кучеренко.

Кроме того, депутат подчеркнул, что такое решение НКРЭКУ противоречит законодательству Евросоюза, и Секретариат Энергосообщества призвал отраслевого регулятора отказаться от его принятия, потому что это возможное решение противоречит соглашению об Ассоциации между Украиной и ЕС.

Кучеренко также обратил внимание, что украинская энергоотрасль уже испытала удар от импорта российского тока, которое было восстановлено благодаря "поправке Геруса", поскольку Россия демпингует на украинском энергорынке, выжимая из него отечественные генерирующие предприятия. И это грозит попаданием в энергозависимость от РФ.

"Импорт из России был открыт Герусом и его "командой". Он продолжается и сегодня постепенно растет, заставляя украинские станции останавливать производство. Однако, это демпинг со стороны россиян. Ибо их цена для Украины значительно ниже, чем для собственной промышленности и населения. Это доказательство политической мотивированности такой цены. Когда россияне остановят своим демпингом наши ТЭС и АЭС - цена вырастет. Так мы попадаем в российскую энергетическую зависимость. А она страшнее газовую", - написал Кучеренко.

По его мнению, создание преференций для импорта электроэнергии и попытки НКРЭКУ остановить ее экспорт приведет к энергетической капитуляции Украины.

Напомним, Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, подготовила проект изменений в Кодекс системы передачи, которым предусматривается распространение платы Оператору системы передачи, функцию которого выполняет НЭК "Укрэнерго", на экспортеров электроэнергии.

Компании-поставщики электроэнергии в коллективном заявлении предупредили, что в случае принятия НКРЭКУ изменений в Кодекс системы передачи, экспорт электроэнергии может полностью прекратиться.

16 января Министерство энергетики и защиты окружающей среды обратилось к НКРЭКУ с просьбой рассмотреть возможность временно ограничить доступную пропускную способность, что распределяется на суточных и месячных аукционах, в части межгосударственных связей между Украиной и странами, которые не являются членами Энергетического сообщества.