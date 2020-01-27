НКРЭКУ призывают не вводить оплату передачи тока при экспорте электроэнергии

Фото: линии электропередач (РБК-Украина)

Оплата передачи при экспорте тока сделает невозможным экспорт украинской электроэнергии

Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), призывают не вводить оплату услуг за передачу и диспетчеризацию при экспорте электроэнергии. В случае введения такого тарифа Украины может потерять 300 млн евро из-за полного прекращением экспорта электроэнергии. Об этом говорится в обращении Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины к председателю НКРЭКУ.

"Установка дополнительных тарифов на передачу и диспетчеризацию приведет к невозможности осуществления экспортных операций, ведь чревато значительное увеличение себестоимости электрической энергии, которая экспортируется, а именно на 8-10%, что сделает неконкурентной отечественную электрическую энергию на внешних рынках, уменьшит объем производства электрической энергии отечественными производителями на 6 млрд кВт ч, уменьшит потребление отечественного угля в объеме около 3 млн т. угля, уменьшит объем валютных поступлений в экономику страны, которая недосчитается, по предварительным подсчетам, около 300 млн евро, что в свою очередь, негативно скажется на валютном балансе Украины", - отмечается в обращении Федерации работодателей ТЭК.

Федерация обращает внимание на то, что установление оплаты услуг по передаче и диспетчеризации при экспорте электроэнергии противоречит нормам Закона Украины "О рынке электрической энергии", которым установлено, что цены и тарифы на рынке электроэнергии, которые регулируются государством, не должны препятствовать межгосударственной торговли электроэнергией. А также статьи 31 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, в которой говорится о невозможности установления пошлин, налогов или других равнозначных мероприятий, налагаемых на экспорт товаров.

По их мнению, установление оплаты услуг по передаче и диспетчеризации при экспорте электроэнергии приведет к невозможности осуществления украинскими компаниями операций по экспорту электроэнергии - потому, что приведет к существенному увеличению себестоимости электроэнергии.

Напомним, 28 января состоится заседание НКРЭКУ, на котором будет рассмотрено постановление "Об утверждении изменений в Кодекс системы передач", а именно о введении тарифа на передачу и диспетчеризацию при экспорте электроэнергии.