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Суд призупинив розкритиковане ЕС рішення НКРЕКП з експорту електроенергії

Новини » Енергетика     12.02.2020 - 12:41
Суд призупинив розкритиковане ЕС рішення НКРЕКП з експорту електроенергії
Фото: Окружний адміністративний суд Києва (korrupcia.net)

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив виробництво на НКРЕКП і "Укренерго"

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження і, тим самим, призупинив дію, прийнятої 7 лютого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) правки до Кодексу системи передачі в частині накладення плати за передачу на експортерів електроенергії. Про це сказано в рішення суду, копією якого володіє РБК-Україна.

Позов був поданий "ДТЕК Західенерго" до НКРЕКПі третьої сторони НЕК "Укренерго" у зв'язку з "порушенням міжнародних зобов'язань взятих на себе Україною".

Упродовж15 днів відповідачі мають можливість оскаржити дане рішення суду.

Нагадаємо, члени НКРЕКП у п'ятницю, 7 лютого, взяли дані поправки в Кодекс системи передачі роздільним рішенням членів комісії.

Перед прийняттям рішення директор секретаріату Енергетичного співтовариства Європейського Союзу Янез Копач направив лист до НКРЕКП і АМКУ з рекомендацією не затверджувати зміни до Кодексу, зазначивши, що плата за передачу для експортерів електроенергії не відповідає європейському законодавству, а саме 41-ї статті Договору про Енергетичне співтовариство.

Як повідомляло РБК-Україна, народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко заявив, що введення додаткового платежу на експорт електроенергії – це крок до енергокапітуляції України, а також зазначив, що через можливе рішення НКРЕКП експорт електроенергії може зупинитися і Україна втратить майже 400 млн доларів валютної виручки на рік.

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Новини України ДТЕКУкренергоСудЕлектроенергія
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