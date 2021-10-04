Суд приостановил процедуру выдачи Пучдемона Испании

Апелляционный суд в итальянском городе Сассари (Сардиния) приостановил процедуру выдачи бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона Испании. Решение будет о его экстрадиции будет после вердикта суда ЕС об иммунитете политика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter каталонского политика.

"Сардинское правосудие приостановило процедуру экстрадиции", - сообщил Пучдемон. Как уточняет агентство Republica со ссылкой на адвоката политика, решение о приостановке выдачи Пучдемона испанским властям принято до прояснения его права на неприкосновенность как депутата ЕС. Его иммунитет должен подтвердить европейский суд.