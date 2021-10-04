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Суд приостановил процедуру выдачи Пучдемона Испании

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Сардиния, Понедельник 04 октября 2021 16:41
Суд приостановил процедуру выдачи Пучдемона Испании Фото: бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Апелляционный суд в итальянском городе Сассари (Сардиния) приостановил процедуру выдачи бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона Испании. Решение будет о его экстрадиции будет после вердикта суда ЕС об иммунитете политика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter каталонского политика.

"Сардинское правосудие приостановило процедуру экстрадиции", - сообщил Пучдемон.

Как уточняет агентство Republica со ссылкой на адвоката политика, решение о приостановке выдачи Пучдемона испанским властям принято до прояснения его права на неприкосновенность как депутата ЕС. Его иммунитет должен подтвердить европейский суд.

Напомним, Пучдемона задержали 24 сентября в аэропорту города Альгеро на Сардинии.

Отметим, в этот же день итальянские власти освободили политика из-под стражи с обязательством оставаться в стране до рассмотрения судом ордера на его арест и экстрадицию.

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