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Пучдемона освободили из-под стражи. Но он должен оставаться на Сардинии

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Пятница 24 сентября 2021 17:25
Пучдемона освободили из-под стражи. Но он должен оставаться на Сардинии Фото: бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Итальянские власти освободили из-под стражи бывшего главу правительства испанской Каталонии Карлеса Пучдемона. Но обязали его оставаться в стране, пока будет рассматривать ордер на его арест и экстрадицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Periodico.

Сообщается, что Апелляционный суд Сассари решил освободить его без особых мер предосторожности, но Пучдемон не сможет покинуть Сардинию в течение следующих двух недель, пока итальянский суд не обсудит европейский ордер на арест.

В то же время, по данным газеты ABC, которая ссылается на главу офиса Пучдемона Хосепа Луиса Алайя, политик должен оставаться на Сардинии до воскресенья.

Напомним, сегодня Пучдемона задержали в аэропорту города Альгеро на Сардинии, куда он прибыл на праздник каталонской культуры.

Этим летом Испания помиловала девять лидеров движения за независимость Каталонии.

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Италия Каталония Карлес Пучдемон
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