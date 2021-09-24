Экс-лидер Каталонии Пучдемон арестован в Италии

В Италии задержан бывший глава правительства Каталонии и депутат Европарламента Карлос Пучдемон. Его взяли под стражу по прилете в аэропорт города Альгеро на Сардинии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Пучдемон прибыл на Сардинию на фольклорный праздник каталонской культуры.

В 2019 году на арест Пучдемона был выдан европейский ордер. В ближайшие дни итальянские власти должны решить, есть ли основания экстрадировать политика в Испании.

Как известно, Пучдемон в 2017 году инициировал проведение референдума об отделении Каталонии от Испании и был обвинен в подстрекательстве к мятежу.

Некоторое время он скрывался от испанских властей за границей благодаря статусу члена Европарламента. В марте этого его лишили депутатской неприкосновенности.