Суд призупинив процедуру видачі Пучдемона Іспанії
Апеляційний суд в італійському місті Сассарі (Сардинія) призупинив процедуру видачі колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона Іспанії. Рішення буде про його екстрадицію буде після вердикту суду ЄС про імунітет політика.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter каталонського політика.
"Сардинське правосуддя призупинило процедуру екстрадиції", - повідомив Пучдемон.
Як уточнює агентство Republica з посиланням на адвоката політика, рішення про припинення видачі Пучдемона іспанській владі прийнято до прояснення його права на недоторканність як депутата ЄС. Його імунітет повинен підтвердити Європейський суд.
Нагадавши, Пучдемона затримали 24 вересня в аеропорту міста Альгеро на Сардинії.
Відзначимо, в цей же день італійська влада звільнила політика з-під варти із зобов'язанням залишатися в країні до розгляду судом ордера на його арешт і екстрадицію.