Суд приговорил обвиняемого в убийстве журналистки на Мальте к 15 годам тюрьмы

Суд на Мальте приговорил к 15 годам лишения свободы одного из троих обвиняемых в убийстве мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции Винса Муската. Ранее на судебном заседании он признал свою вину.

Об этом сообщает Times of Malta.

По решению суда, обвиняемый также будет должен выплатить 42 тысячи евро в качестве судебных издержек. Мускат заключил с прокуратурой соглашение, в рамках которого предоставил информацию об убийстве. После его признания полиция провела обыск и задержала троих человек, подозреваемых в том, что они предоставили взрывчатку, которую использовали при убийстве Дафны Каруаны Галиции. Суд на Мальте продолжает расследование в отношении еще двух обвиняемых в убийстве журналистки - братьев Альфреда и Джорджа Диджиоргио.