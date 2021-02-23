Суд засудив обвинуваченого у вбивстві журналістки на Мальті до 15 років в'язниці

Суд на Мальті засудив до 15 років позбавлення волі одного з трьох обвинувачених у вбивстві мальтійської журналістки Дафни Каруани Галиції Вінса Мускату. Раніше на судовому засіданні він визнав свою провину.

Про це повідомляє Times of Malta.

За рішенням суду, обвинувачений також повинен буде виплатити 42 тисячі євро в якості судових витрат. Мускат уклав угоду з прокуратурою, в рамках якого надав інформацію про вбивство. Після його визнання поліція провела обшук і затримала трьох осіб, підозрюваних у тому, що вони надали вибухівку, яку використовували при вбивстві Дафни Каруани Галиції. Суд на Мальті продовжує розслідування відносно ще двох обвинувачених у вбивстві журналістки - братів Альфреда і Джорджа Діджиоргіо.