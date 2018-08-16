Суд предоставил защите Януковича месяц для подготовки к судебным дебатам

Адвокат из центра бесплатной правовой помощи просил у суда три месяца на изучение материалов

Оболонский районный суд Киева в ходе заседания сегодня, 16 августа, дал защите экс-президенту Украины Виктору Януковичу в месяц для подготовки к судебным прениям, назначив следующее заседание на 13 сентября. Об этом в зале суда заявил судья Владислав Девятко, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отмечается, по делу объявляется перерыв до 13 и 14 сентября.

"Резервные даты заседания назначено на 17 и 18 сентября, поскольку в прениях будут выступать аж 6 защитников", - заявил судья Девятко.

Вместе с тем, адвокат из центра бесплатной правовой помощи Юрий Рябовол просил у суда три месяца на изучение материалов.

"Мне нужно не меньше трех месяцев, чтобы исследовать материалы дела и изучить их. Для того, чтобы наладить диалог и позицию стороны защиты мне нужно определенное время", - сказал Рябовол.

Между тем, судья отметил, что дебаты о суд объявил еще 6 июня 2018 года.

Ранее сообщалось, что сторона обвинения по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева просит признать Януковича виновным и приговорить его к 15 годам лишения свободы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что адвокаты Януковича препятствуют государственному защитнику попасть в зал Оболонского районного суда города Киева.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, ранее Янукович подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в Печерский райсуд Киева против Генеральной прокуратуры Украины и генпрокурора Юрия Луценко.