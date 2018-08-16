Суд надав захисту Януковича місяць для підготовки до судових дебатів

Новини Політика 16.08.2018 - 13:54
Фото: Віктор Янукович (УНІАН)
Фото: Віктор Янукович (УНІАН)

Адвокат із центру безоплатної правової допомоги просив у суду три місяці на вивчення матеріалів

Оболонський районний суд Києва в ході засідання сьогодні, 16 серпня, надав захисту екс-президенту України Віктору Януковичу місяць для підготовки до судових дебатів, призначивши наступне засідання на 13 вересня. Про це у залі суду заявив суддя Владислав Дев'ятко, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначається, по справі оголошується перерва до 13 та 14 вересня.

"Резервні дати засідання призначено на 17 та 18 вересня, оскільки у дебатах виступатимуть аж 6 захисників", - заявив суддя Дев'ятко.

Разом з тим, адвокат із центру безоплатної правової допомоги Юрій Рябовол просив у суду три місяці на вивчення матеріалів.

"Мені потрібно не менше трьох місяців, щоб дослідити матеріали справи і вивчити їх. Для того, щоб налагодити діалог і позицію сторони захисту мені потрібен певний час", - сказав Рябовол.

Між тим, суддя наголосив, що про дебати суд оголосив ще 6 червня 2018 року.

Раніше повідомлялося, що сторона обвинувачення по справі щодо держзради екс-президента Віктора Януковича в Оболонському районному суді Києва просить визнати Януковича винним і засудити його до 15 років позбавлення волі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що адвокати Януковича перешкоджають державному захиснику потрапити в зал Оболонського районного суду міста Києва.

Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Відзначимо, раніше Янукович подав позов про захист честі, гідності і ділової репутації до Печерського райсуду Києва проти Генеральної прокуратури України та генпрокурора Юрія Луценка.

 

 

Прокурор просить для Януковича 15 років позбавлення волі Адвокати Януковича перешкоджають держзахиснику потрапити до зали суду
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