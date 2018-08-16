Прокурор просить для Януковича 15 років позбавлення волі

В ході засідання суду адвокати Януковича викликали поліцію, заявляючи про порушення прав на захист

Сторона обвинувачення по справі щодо держзради екс-президента Віктора Януковича в Оболонському районному суді Києва просить визнати Януковича винним і засудити його до 15 років позбавлення волі. Про це в ході зачитування промови заявив прокурор Максим Крим, передає кореспондент РБК-Україна.

Прокурор по справі Руслан Кравченко зачитував промову протягом 30 хвилин. Весь цей час адвокат Януковича Віталій Сердюк перекрикував прокурора і заявляв клопотання.

"Просимо визнати Януковича Віктора Федоровича винним і засудити його до 15 років позбавлення волі", - сказав прокурор Крим.

В ході засідання адвокати викликали поліцію, заявляючи про порушення прав на захист.

Окрім того, адвокати блокували доступ до зали судових засідань безоплатному адвокату, призначеному Оболонським судом.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що адвокати Януковича перешкоджають державному захиснику потрапити в зал Оболонського районного суду міста Києва.

Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Відзначимо, раніше Янукович подав позов про захист честі, гідності і ділової репутації до Печерського райсуду Києва проти Генеральної прокуратури України та генпрокурора Юрія Луценка.