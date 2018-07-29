Янукович подав до суду проти генпрокурора Луценка

Янукович позивається про захист честі, гідності та ділової репутації

Екс-президент Украъни Віктор Янукович подав позов до Печерського райсуду Києва проти Генеральної прокуратури України (ГПУ) та генерального прокурора Юрія Луценка. Про це йдеться в реєстрі судових справ.

Янукович позивається про захист честі, гідності та ділової репутації. Суд прийняв до розгляду цю справу та призначив засідання на 13 вересня о 10:00.

Зазначимо, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 21 лютого відбувся допит президента України Петра Порошенка у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича. Він тривав понад годину. Суд вимушено завершив допит через недоречні запитання сторони захисту.

22 лютого суд також відмовив адвокатам Януковича у повторному допиті Порошенка.