Суд отказал ГПУ в аресте имущества Ющенко

Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об аресте имущества третьего президента Украины Виктора Ющенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украина Молодая".

По словам адвоката Ющенко Виталия Наума, суд отказал Генпрокуратуре в аресте имущества бывшего президента. Он добавил, что считает открытие дела против Ющенко и ходатайство ГПУ "предвыборным пиаром".

"Мы считаем, что это, учитывая, что скоро выборы, кто-то пытается сделать себе пиар или скрыть те недостатки, отсутствие результатов, которые есть в других делах. Понятно, что все неудачи нужно чем-то перекрывать, а фигура Ющенко, она как раз позволяет сказать, что мы нашли что-то новое, мы движемся дальше", - заявил адвокат.

Напомним, ранее руководитель управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что прокуратура просит суд арестовать имущество экс-президента Виктора Ющенко.

РБК-Украина писало, что ГПУ сообщила о подозрении третьему президенту Виктору Ющенко в рамках расследования дела в отношении вывода резиденции "Межигорье" из государственной собственности в 2007 году.

Как отмечается, в подозрении говорится о том, что Ющенко, действуя по предварительному сговору с группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением, завладел государственным имуществом урочища "Межигорье" стоимостью 540 млн грн. По этому делу ГПУ объявила о подозрении еще 5 лицам.