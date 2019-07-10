Суд не дозволив заарештувати майно Ющенка

Печерський районний суд Києва відхилив клопотання Генеральної прокуратури України щодо арешту майна третього президента України Віктора Ющенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Україна Молода".

За словами адвоката Ющенка Віталія Наума, суд відмовив Генпрокуратурі в арешті майна колишнього президента. Він додав, що вважає відкриття справи проти Ющенка та клопотання ГПУ "передвиборчим піаром".

"Ми вважаємо, що це, враховуючи, що незабаром ви­бори, хтось намагається зробити собі піар або приховати ті недоліки, відсутність результатів, які є в інших справах. Зрозуміло, що всі невдачі потрібно чимось перекривати, а постать Ющенка, вона якраз дозволяє сказати, що ми знайшли щось нове, ми рухаємось далі", - заявив адвокат.

Нагадаємо, раніше керівник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що прокуратура просить суд заарештувати майно екс-президента Віктора Ющенка.

РБК-Україна писало, що ГПУ повідомила про підозру третьому президенту Віктору Ющенку в рамках розслідування справи щодо виведення резиденції "Межигір'я" із державної власності у 2007 році.

Як зазначається, у підозрі йдеться про те, що Ющенко, діючи за попередньою змовою з групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів державним майном урочища "Межигір’я" вартістю 540 млн грн. По цій справі ГПУ оголосила про підозру ще 5 особам.