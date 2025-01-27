Суд повернув нардепа Тищенка під домашній арешт

Народному депутату Миколі Тищенку переобрали запобіжний захід. Його відправили під цілодобовий домашній арешт на два місяці.
Про це повідомили джерела РБК-Україна.
Як повідомляється, Тищенко був присутній на засіданні по відеозв'язку.
До суду також прибув ще один обвинувачений, експоліцейський Богдан Писаренко. Обидва звинувачуються у незаконному позбавленні волі людини - колишнього військового Дмитра Мазохи.
Прокурор подав клопотання про постанову ухвалення приводу Тищенка до зали суду для участі в судовому засіданні. Тобто нардеп має з'явитися до суду особисто.
Адвокат нардепа заперечив проти клопотання, бо постановою Печерського суду Києва Тищенко перебував під домашнім арештом, тому не міг особисто з'явитися до суду. А також мав поважні причини не являтися на судові засідання.
Суддя клопотання прокурора не задовільнила.
Прокурор також попросив переобрати Тищенку запобіжний захід, бо є декілька ризиків - зокрема, він може переховуватися від правоохоронних органів та погрожувати свідкам. Йдеться про цілодобовий домашній арешт.
Суддя погодила переобрання запобіжного заходу - два місяці цілодобового арешту.
Нагадаємо, у червні 2024 року невідомі у камуфляжі напали на колишнього військового у центрі Дніпра. Постраждалим виявився колишній боєць підрозділу Kraken Дмитро Павлов.
Виявилося, що одним з учасників інциденту був скандальний народний депутат Микола Тищенко. Подія викликала суспільний резонанс, була відкрита кримінальна справа.
Після цього до Тищенка прийшли з обшуками, йому оголосили підозру у незаконному позбавленні волі. Також підозру отримала ще одна особа, яка брала активну участь у протиправних діях.
Тищенко перебував під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня 2024 року. 6 січня 2025 року суд мав переобрати запобіжний захід, однак засідання в цій справі перенесли на 10 січня. Відповідно, фактично термін домашнього арешту закінчився.
Після цього Тищенко раптово відвідав пленарне засідання Верховної Ради, а на судове засідання 10 січня не з'явився.
Більше про скандал з нардепом Тищенком - у матеріалі РБК-Україна.
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