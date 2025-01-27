Суд вернул нардепа Тищенко под домашний арест

Народному депутату Николаю Тищенко переизбрали меру пресечения. Его отправили под круглосуточный домашний арест на два месяца.
Об этом сообщили источники РБК-Украина.
Как сообщается, Тищенко присутствовал на заседании по видеосвязи.
В суд также прибыл еще один обвиняемый, экс-полицейский Богдан Писаренко. Оба обвиняются в незаконном лишении свободы человека - бывшего военного Дмитрия Мазохи.
Прокурор подал ходатайство о постановлении принятия решения о приводе Тищенко в зал суда для участия в судебном заседании. То есть нардеп должен явиться в суд лично.
Адвокат нардепа возразил против ходатайства, потому что постановлением Печерского суда Киева Тищенко находился под домашним арестом, поэтому не мог лично явиться в суд. А также имел уважительные причины не являться на судебные заседания.
Судья ходатайство прокурора не удовлетворила.
Прокурор также попросил переизбрать Тищенко меру пресечения, потому что есть несколько рисков - в частности, он может скрываться от правоохранительных органов и угрожать свидетелям. Речь идет о круглосуточном домашнем аресте.
Судья согласовала переизбрание меры пресечения - два месяца круглосуточного ареста.
Напомним, в июне 2024 года неизвестные в камуфляже напали на бывшего военного в центре Днепра. Пострадавшим оказался бывший боец подразделения Kraken Дмитрий Павлов.
Оказалось, что одним из участников инцидента был скандальный народный депутат Николай Тищенко. Происшествие вызвало общественный резонанс, было открыто уголовное дело.
После этого к Тищенко пришли с обысками, ему объявили подозрение в незаконном лишении свободы. Также подозрение получил еще один человек, который принимал активное участие в противоправных действиях.
Тищенко находился под круглосуточным домашним арестом до 23 декабря 2024 года. 6 января 2025 года суд должен был переизбрать меру пресечения, однако заседание по этому делу перенесли на 10 января. Соответственно, фактически срок домашнего ареста закончился.
После этого Тищенко внезапно посетил пленарное заседание Верховной Рады, а на судебное заседание 10 января не явился.
Больше о скандале с нардепом Тищенко - в материале РБК-Украина.
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