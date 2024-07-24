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Суд поставив крапку в справі про розсилку вибухівки до посольства України в Іспанії

Середа 24 липня 2024 02:23
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Суд поставив крапку в справі про розсилку вибухівки до посольства України в Іспанії Фото:
Автор: Валерій Савицький

В Іспанії суд присудив тривале ув'язнення чоловіку, що у 2022 році відправив листи з вибухівкою голові уряду Іспанії Педро Санчесу, а також посольствам України та США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Суд визнав 75-річного колишнього іспанського держслужбовця Помпейо Гонсалеса винним у злочинах тероризму та виготовленні вибухових, легкозаймистих або запалювальних пристроїв. Чоловіку присудили 18 років ув'язнення.

У рішенні суду зазначається, що чоловік намагався "спровокувати велике хвилювання в іспанському суспільстві" та домагався припинення урядами Іспанії та США підтримки України у війні з Росією.

Зразки ДНК пенсіонера знайшли на надісланих посилках. Гонсалес запевняв, що не винен. За його версією, хтось порпався в його смітті, зібрав конверти "та інше сміття, з якого були виготовлені піротехнічні пристрої".

Суд також констатував, що чоловіку близькі "позиції Росії" щодо цієї війни та що він проти іспанської допомоги Україні.

"Рішення про відправку пристроїв мало спровокувати заворушення та подальше їхнє використати в якості засобу для досягнення запланованого припинення допомоги Україні", - додали судді.

Суд поставив крапку в справі про розсилку вибухівки до посольства України в ІспаніїФото: скриншот з відео

Посилки з вибухівкою в Іспанії

В період з 24 листопада по 2 грудня 2022 року невідомий відправив шість посилок з саморобною вибухівкою до прем'єр-міністра Падро Санчеса, міністру оборони Іспанії Маргариті Роблес, а також посольствам України та США в Мадриді, базі військово-повітряних сил країни та компанії-виробнику зброї.

Більшість пристроїв знешкодили. Натомість один із них вибухнув і легко поранив співробітника охорони посольства України.

Слідчі встановили, що посилки снарядив і відправив Помпейо Гонсалес.

У квітні 2023 року чоловіка відпустили під заставу. А у червні 2023 року суд звинуватив його в тероризмі.

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