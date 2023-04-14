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Лист з вибухівкою у посольстві України: в Іспанії відпустили під заставу підозрюваного

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П'ятниця 14 квітня 2023 18:34
Лист з вибухівкою у посольстві України: в Іспанії відпустили під заставу підозрюваного Ілюстративне фото: в Іспанії відпустили під заставу підозрюваного у справі про вибух у посольстві України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Іспанії суд вирішив відпустити під заставу 74-річного пенсіонера, якого підозрюють у розсилці листів з вибухівкою до офіційних відомств. Такий лист отримувало посольство України.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив суддя Хосе Луїс Калама.

Суддя зазначив, що зобов'язав підозрюваного дотримуватися списку умов звільнення під заставу, включаючи щотижневу явку до суду за місцем проживання та здавання проїзних документів, щоб він не міг залишити Іспанію.

При цьому Луїс Калама запевнив, що ризику знищення доказів чи ймовірності повторення подібних злочинів, у яких звинувачують пенсіонера, немає. Чоловікові загрожує до 20 років ув'язнення.

Видання зазначає, що за допомогою листів з вибухівкою підозрюваний хотів, щоб його країна припинила надавати допомогу Україні у війні з Росією.

Нагадаємо, 30 листопада 2022 року в посольстві України пролунав вибух. Там здетонував лист, внаслідок чого один співробітник дипломатичного відомства отримав поранення.

Подібний лист з вибухівкою також надійшов на ім'я іспанського прем'єра Педро Санчеса.

Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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