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Суд поставил точку в деле о рассылке взрывчатки в посольство Украины в Испании

Среда 24 июля 2024 02:23
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Суд поставил точку в деле о рассылке взрывчатки в посольство Украины в Испании
Автор: Валерий Савицкий

В Испании суд приговорил к длительному тюремному заключению мужчину, который в 2022 году отправил письма со взрывчаткой главе правительства Испании Педро Санчесу, а также посольствам Украины и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Суд признал 75-летнего бывшего испанского госслужащего Помпейо Гонсалеса виновным в преступлениях терроризма и изготовлении взрывных, легковоспламеняющихся или зажигательных устройств. Мужчине присудили 18 лет заключения.

В решении суда отмечается, что мужчина пытался "спровоцировать большое волнение в испанском обществе" и добивался прекращения правительствами Испании и США поддержки Украины в войне с Россией.

Образцы ДНК пенсионера нашли на присланных посылках. Гонсалес уверял, что не виноват. По его версии, кто-то копался в его мусоре, собрал конверты "и другой мусор, из которого были изготовлены пиротехнические устройства".

Суд также констатировал, что мужчине близки "позиции России" по этой войне и что он против испанской помощи Украине.

"Решение об отправке устройств должно было спровоцировать беспорядки и дальнейшее их использование в качестве средства для достижения запланированного прекращения помощи Украине", - добавили судьи.

Суд поставил точку в деле о рассылке взрывчатки в посольство Украины в ИспанииФото: скриншот из видео

Посылки со взрывчаткой в Испании

В период с 24 ноября по 2 декабря 2022 года неизвестный отправил шесть посылок с самодельной взрывчаткой к премьер-министру Падро Санчесу, министру обороны Испании Маргарите Роблес, а также посольствам Украины и США в Мадриде, базе военно-воздушных сил страны и компании-производителю оружия.

Большинство устройств обезвредили. Но одно из них взорвалось и легко ранило сотрудника охраны посольства Украины.

Следователи установили, что посылки снарядил и отправил Помпейо Гонсалес.

В апреле 2023 года мужчину отпустили под залог. А в июне 2023 года суд обвинил его в терроризме.

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