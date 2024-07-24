Суд поставил точку в деле о рассылке взрывчатки в посольство Украины в Испании

В Испании суд приговорил к длительному тюремному заключению мужчину, который в 2022 году отправил письма со взрывчаткой главе правительства Испании Педро Санчесу, а также посольствам Украины и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Суд признал 75-летнего бывшего испанского госслужащего Помпейо Гонсалеса виновным в преступлениях терроризма и изготовлении взрывных, легковоспламеняющихся или зажигательных устройств. Мужчине присудили 18 лет заключения.

В решении суда отмечается, что мужчина пытался "спровоцировать большое волнение в испанском обществе" и добивался прекращения правительствами Испании и США поддержки Украины в войне с Россией.

Образцы ДНК пенсионера нашли на присланных посылках. Гонсалес уверял, что не виноват. По его версии, кто-то копался в его мусоре, собрал конверты "и другой мусор, из которого были изготовлены пиротехнические устройства".

Суд также констатировал, что мужчине близки "позиции России" по этой войне и что он против испанской помощи Украине.

"Решение об отправке устройств должно было спровоцировать беспорядки и дальнейшее их использование в качестве средства для достижения запланированного прекращения помощи Украине", - добавили судьи.

Фото: скриншот из видео