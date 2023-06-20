ua ru
Вт, 20 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Посилка з вибухівкою у посольстві України: іспанський суд звинуватив відправника у тероризмі

Новость на русском →
Вівторок 20 червня 2023 17:59
Посилка з вибухівкою у посольстві України: іспанський суд звинуватив відправника у тероризмі Фото: іспанський суд звинуватив відправника посилок з вибухівкою до посольства України в тероризмі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Іспанії суд звинуватив 74-річного чоловіка, який відправляв посилки з вибухівкою в урядові, оборонні та дипломатичні установи наприкінці 2022 року.

Про це сказано в судових документах, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Слідчий суддя Хосе Луїс Калама заявив, що звинувачення у тероризмі та виготовленні вибухових пристроїв з терористичною метою є обґрунтованими, навіть якщо не було доказів причетності Гонсалеса до організованої терористичної групи.

За словами Калами, звинувачення виправдані, зокрема, через політичні мотиви - спроба примусу уряду припинити підтримку України у війні проти Росії.

Відправки посилок з вибухівками були кваліфіковані як злочини з обтяжливими обставинами, оскільки дві посилки були адресовані високопоставленим чиновникам - прем'єр-міністру Педро Санчесу та міністру оборони Маргаріті Роблес.

Вибухові посилки в Іспанії

Нагадаємо, у період з 24 листопада по 2 грудня 2022 року 74-річний іспанець Помпейо Гонсалес Паскуаль відправив шість посилок з саморобною вибухівкою на Санчесу, Роблес, посольствам України та США в Мадриді, базі ВПС та виробнику зброї.

Більшість вибухових пристроїв було знешкоджено, але під час вибуху одного з них було легко поранено співробітника охорони посольства України.

У квітні 2023 року підозрюваного відпустили під заставу. Але йому необхідно щотижня приходити до суду за місцем проживання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іспанія Суд Теракт Вибух
NEWS
Посольство України вивезло з Угорщини трьох військовополонених
Посольство України вивезло з Угорщини трьох військовополонених
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом