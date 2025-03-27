Глава Пентагону поділився в Signal суворо засекреченою інформацією, - CNN

Міністр оборони США Піт Гегсет розкрив засекречену інформацію про удари США по Ємену в чаті Signal, до якого помилково додали журналіста The Atlantic.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як пише видання, повідомлення Гегсета в чаті Signal є "масштабним порушенням оперативної безпеки", оскільки деталі операції США були розкриті ще до її початку.

Зокрема, джерела CNN розповіли, що інформація, якою поділився американський міністр оборони, була суворо засекречена на момент її написання.

При цьому вищі посадові особи США відкидають такі звинувачення. Зокрема, вчора, 26 березня, сам Гегсет заявив, що його повідомлення не містили жодних імен, жодних цілей, жодних підрозділів і жодних локацій. Тому таку інформацію нібито не можна вважати військовими планами.