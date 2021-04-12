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Суд в Польше решил не продлевать арест экс-главы Укравтодора

Автор: Анастасия Рокитна

Окружной суд в Варшаве решил не продлевать арест экс-главы Укравтодора, бывшего министра транспорта Польши (в 2011-2013 годах) Славомира Новака еще на три месяца. Суд отклонил ходатайство прокурора.

Об этом сообщает RMF24.

Экс-главу Укравтодора подозревают в организации преступной группы, которая получала выгоду от коррупции.

Прокурор хотел, чтобы Новаку продлили содержание под стражей до июля 2021 года. Впрочем, суд отклонил это ходатайство.

Суд применил меры против Новака, которые не требуют содержания под стражей. Окружная прокуратура в Варшаве обжалует это решение суда.

Напомним, в июле прокуратура Варшавы обвинила Славомира Новака в руководстве организованной преступной группой, которая получала выгоду от коррупции. Расследование связано с периодом, когда он возглавлял "Укравтодор".

Кроме этого Новака подозревают в подстрекательстве врача в Варшаве в предоставлении медицинских справок, с помощью которых он планировал оправдать свое отсутствие на работе в Украине. Также Офис генпрокурора направил в Польшу еще одно подозрение по делу Новака.

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