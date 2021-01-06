ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Офис генпрокурора направил в Польшу еще одно подозрение по делу Новака

Среда 06 января 2021 03:57
Офис генпрокурора направил в Польшу еще одно подозрение по делу Новака
Фото: Славомир Новак (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Офис генпрокурора Украины направил в Польшу сообщение о дополнительном подозрении в отношении бывшего главы "Укравтодора" и экс-министра транспорта Польши Славомира Новака. Его обвиняют в невыполнении решения украинского суда.

Об этом пишет "Польское радио".

По данным следователей, Новак намеренно игнорировал приговор украинского суда.

Речь идет о решении Верховного суда Украины восстановить в должности одного из региональных директоров украинского предприятия.

В прокуратуре заявили, что в результате действий Новака на "Укравтодор" были наложены штрафы.

Напомним, в июле прокуратура Варшавы предъявила обвинения Славомиру Новаку в руководстве организованной преступной группой, которая получала выгоду от коррупции. Расследование связано с периодом, когда он возглавлял "Укравтодор".

Также Новака подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве в предоставлении медицинских справок, которыми он намеревался воспользоваться, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине.

РБК-Украина писало, что Апелляционный суд Варшавы поддержал решение Окружного суда, который в октябре продлил арест Новаку на два месяца. Решение об изменении или продлении меры пресечения будет приниматься в январе.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Славомир Новак

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь