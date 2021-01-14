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Польский суд продлил арест экс-главе "Укравтодора" Новаку на три месяца

Варшава, Четверг 14 января 2021 11:12
Польский суд продлил арест экс-главе "Укравтодора" Новаку на три месяца
Фото: Славомир Новак (facebook.com/NowakSlaw)
Автор: Игорь Литвиненко

Окружной суд Варшавы (Польша) продлили временный арест бывшему главе "Укравтодора" и экс-министру транспорта Польши (2011-2013 года) Славиру Новаку на три месяца. Он пробудет под стражей на 16 апреля.

Об этом сообщает "Польское радио".

Соответствующее решение было принято в связи с ходатайством стороны обвинения.

"В обосновании судья указала, что доказательства, представленные в заявлении прокурора, указывают на высокую вероятность совершения подозреваемым всех действий, которые касается обвинения. Суд также разделил наше мнение относительно возможного мошенничества, а также относительно угрозы сурового наказания лишением свободы", - заявил прокурор Ян Дрелевський.

Напомним, в июле прокуратура Варшавы обвинила Славомира Новака в руководстве организованной преступной группой, которая получала выгоду от коррупции. Расследование связано с периодом, когда он возглавлял "Укравтодор".

Кроме этого Новака подозревают в подстрекательстве врача в Варшаве в предоставлении медицинских справок, с помощью которых он планировал оправдать свое отсутствие на работе в Украине.

Ранее РБК-Украина писало, что Офис генпрокурора направил в Польшу сообщение о дополнительном подозрении в отношении Новака.

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Новости Украины Общество арестСлавомир НовакСуд

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