UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Суд почав обирати запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Парубія: що відомо

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Львові суд розпочав засідання з обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві народного депутата Андрія Парубія.

Що відомо про справу та події в залі суду - в матеріалі РБК-Україна.

Засідання з розгляду клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу у справі про вбивство Парубія відбувається у Галицькому районному суді міста Львова. 

Як стало відомо напередодні, прокурори просять для підозрюваного у вбивстві нардепа арешт без можливості внесення застави.

За інформацією "Суспільного", засідання стартувало о 13:07.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія

30 серпня у Львові чоловік, переодягнений кур’єром, здійснив вісім пострілів у народного депутата Андрія Парубія. Політик загинув на місці. Після злочину нападник переконався у смерті жертви та втік, у місті була оголошена спецоперація "Сирена".

Вже наступного дня, 31 серпня, правоохоронці встановили місцеперебування й затримали підозрюваного на території Хмельницької області.

За даними слідства, напад був ретельно спланований за кілька місяців: злочинець відстежував пересування депутата та підготував шлях для втечі. Слідчі не відкидають версію російського сліду.

Вчора у Львові відбулося прощання з Андрієм Парубієм у Соборі святого Юра. А вже сьогодні, 2 вересня, його поховають на Личаківському кладовищі.

Як відомо, підозрюваним є 52-річний львів’янин, який не мав постійної роботи й займався випадковими підробітками. Кур’єром він не працював. Правоохоронці перевіряють, чи планував він втечу за кордон та чи міг мати спільників.

Більше про вбивство Парубія та розслідування справи - в окремому матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій ПарубійЛьвівСуд