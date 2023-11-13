Суд почав обирати запобіжний захід Дубінському

Варто зауважити, що початок судового засідання перенесли на годину (на 19:00), оскільки народний депутат запізнювався.

Фото: Дубінський прибув на суд (Віталій Носач, РБК-Україна)

Оновлено 19:40

Як зазначила суддя, засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід Дубінському, пройде в закритому режимі.

Оновлено 19:52

Спікер Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян розповіла, який запобіжний захід будуть просити для Дубінського.

"Сьогодні, оскільки статті Кримінального кодексу є досить суворими, це держзрада, то відповідно прокуратура та слідчі Державного бюро розслідувань проситимуть арешт без права внесення застави", - зазначила вона.

У чому підозрюють Дубінського

Нагадаємо, сьогодні, 13 листопада, у народного депутата Олександра Дубінського пройшли обшуки у справі про державну зраду.

Пізніше стало відомо, що українські правоохоронці офіційно повідомили Дубінському про підозру у державній зраді.

За версією СБУ, Дубінський входив до складу злочинної організації, яка була сформована Головним управлінням Генштабу ЗС Росії (відоме як ГРУ).

Така організація мала розхитувати суспільно-політичну ситуацію в Україні та дискредитувати нашу державу на міжнародній арені. Нардепу загрожує до 15 років в'язниці.

Варто зауважити, що парламентар також фігурує у справі про незаконний виїзд чоловіків за кордон. Він може бути причетним до організації відповідної схеми.

За це Дубінському вже обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.