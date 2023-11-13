UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Суд почав обирати запобіжний захід Дубінському

Фото: Олександр Дубінський, нардеп (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Віталій Носач

Суд почав обирати запобіжний захід чинному народному депутату України Олександру Дубінському. Його можуть заарештувати.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Варто зауважити, що початок судового засідання перенесли на годину (на 19:00), оскільки народний депутат запізнювався.

 

Фото: Дубінський прибув на суд (Віталій Носач, РБК-Україна)

 

Оновлено 19:40

Як зазначила суддя, засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід Дубінському, пройде в закритому режимі.

 

Оновлено 19:52

Спікер Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян розповіла, який запобіжний захід будуть просити для Дубінського.

"Сьогодні, оскільки статті Кримінального кодексу є досить суворими, це держзрада, то відповідно прокуратура та слідчі Державного бюро розслідувань проситимуть арешт без права внесення застави", - зазначила вона.

У чому підозрюють Дубінського

Нагадаємо, сьогодні, 13 листопада, у народного депутата Олександра Дубінського пройшли обшуки у справі про державну зраду.

Пізніше стало відомо, що українські правоохоронці офіційно повідомили Дубінському про підозру у державній зраді.

За версією СБУ, Дубінський входив до складу злочинної організації, яка була сформована Головним управлінням Генштабу ЗС Росії (відоме як ГРУ).

Така організація мала розхитувати суспільно-політичну ситуацію в Україні та дискредитувати нашу державу на міжнародній арені. Нардепу загрожує до 15 років в'язниці.

Варто зауважити, що парламентар також фігурує у справі про незаконний виїзд чоловіків за кордон. Він може бути причетним до організації відповідної схеми.

За це Дубінському вже обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
держзрадаСудВерховна радаЗапобіжний захід