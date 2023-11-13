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У нардепа Дубінського проводять нові обшуки, - джерела

Київ, Понеділок 13 листопада 2023 12:40
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У нардепа Дубінського проводять нові обшуки, - джерела Фото: у нардепа Олександра Дубінського проводять нові обшуки (РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

Служба безпеки разом з Держбюро розслідувань сьогодні проводять нові обшуки у нардепа Олександра Дубінського.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в правоохоронних органах.

Як повідомили виданню джерела у правоохоронних органах, СБУ разом з ДБР проводять обшуки у нардепа Олександра Дубінського.

Також, за даними наших джерел, він фігурує у справі про державну зраду.

Фото: у нардепа Олександра Дубінського проводять нові обшуки (РБК-Україна)

Справа Дубінського

Нагадаємо, що 3 серпня СБУ та ДБР проводили обшуки у нардепа Олександра Дубінського. Вони перевіряли обставини та законність виїзду нардепа за кордон на період воєнного стану.

Крім того, слідчі з’ясовували, яким чином під час перебування за кордоном Дубінський зміг підписувати та направляти офіційні документи, зокрема до державних органів. На думку правоохоронців, це може свідчити про їхню підробку.

А вже 4 серпня стало відомо, що Дубінського допитували у Державному бюро розслідувань у Києві.

9 серпня народному депутату повідомили про підозру в службовому підробленні ч. 1 статті 366 Кримінального кодексу України. За версією слідства, він виїхав за межі України під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу.

І вже 10 серпня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Дубінському у вигляді особистого зобов'язання терміном на 2 місяці. Зобов'язавши його носити електронний браслет.

1 листопада правоохоронці знову прийшли з обшуками до народного депутата. І вже за кілька днів йому оголосили підозру за схему з виїздом ухилянтів.

Згодом 6 листопада суд обрав запобіжний захід Дубінському у вигляді цілодобового домашнього арешту, а 8 листопада йому вручили протокол про корупцію.

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Служба безпеки України ДБР
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