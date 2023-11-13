Суд начал избирать меру пресечения Дубинскому

Стоит заметить, что начало судебного заседания перенесли на час (на 19:00), поскольку народный депутат опаздывал.

Фото: Дубинский прибыл на суд (Виталий Носач, РБК-Украина)

Обновлено 19:40

Как отметила судья, заседание, на котором будут избирать меру пресечения Дубинскому, пройдет в закрытом режиме.

Обновлено 19:52

Спикер Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян рассказала, какую меру пресечения будут просить для Дубинского.

"Сегодня, так как статьи Уголовного кодекса достаточно суровые, это госизмена, то соответственно прокуратура и следственные Государственного бюро расследований будут просить арест без права внесения залога", - отметила она.

В чем подозревают Дубинского

Напомним, сегодня, 13 ноября, у народного депутата Александра Дубинского прошли обыски по делу о государственной измене.

Позже стало известно, что украинские правоохранители официально сообщили Дубинскому о подозрении в государственной измене.

По версии СБУ, Дубинский входил в состав преступной организации, сформированной Главным управлением Генштаба ВС России (известное как ГРУ).

Такая организация должна была расшатывать общественно-политическую ситуации в Украине и дискредитировать наше государство на международной арене. Нардепу грозит до 15 лет тюрьмы.

Стоит заметить, что парламентарий также фигурирует в деле о незаконном выезде мужчин за границу. Он может быть причастен к организации соответствующей схемы.

За это Дубинскому уже избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.