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Суд начал избирать меру пресечения Дубинскому

Фото: Александр Дубинский, нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Виталий Носач

Суд начал избирать меру пресечения действующему народному депутату Украины Александру Дубинскому. Его могут арестовать.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Стоит заметить, что начало судебного заседания перенесли на час (на 19:00), поскольку народный депутат опаздывал. 

 

 Фото: Дубинский прибыл на суд (Виталий Носач, РБК-Украина)

 

Обновлено 19:40

Как отметила судья, заседание, на котором будут избирать меру пресечения Дубинскому, пройдет в закрытом режиме. 

 

Обновлено 19:52

Спикер Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян рассказала, какую меру пресечения будут просить для Дубинского. 

"Сегодня, так как статьи Уголовного кодекса достаточно суровые, это госизмена, то соответственно прокуратура и следственные Государственного бюро расследований будут просить арест без права внесения залога", - отметила она. 

В чем подозревают Дубинского

Напомним, сегодня, 13 ноября, у народного депутата Александра Дубинского прошли обыски по делу о государственной измене. 

Позже стало известно, что украинские правоохранители официально сообщили Дубинскому о подозрении в государственной измене

По версии СБУ, Дубинский входил в состав преступной организации, сформированной Главным управлением Генштаба ВС России (известное как ГРУ).

Такая организация должна была расшатывать общественно-политическую ситуации в Украине и дискредитировать наше государство на международной арене. Нардепу грозит до 15 лет тюрьмы.

Стоит заметить, что парламентарий также фигурирует в деле о незаконном выезде мужчин за границу. Он может быть причастен к организации соответствующей схемы. 

За это Дубинскому уже избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 

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