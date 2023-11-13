Суд начал избирать меру пресечения Дубинскому

Суд начал избирать меру пресечения действующему народному депутату Украины Александру Дубинскому. Его могут арестовать.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Стоит заметить, что начало судебного заседания перенесли на час (на 19:00), поскольку народный депутат опаздывал.
Фото: Дубинский прибыл на суд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Обновлено 19:40
Как отметила судья, заседание, на котором будут избирать меру пресечения Дубинскому, пройдет в закрытом режиме.
Обновлено 19:52
Спикер Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян рассказала, какую меру пресечения будут просить для Дубинского.
"Сегодня, так как статьи Уголовного кодекса достаточно суровые, это госизмена, то соответственно прокуратура и следственные Государственного бюро расследований будут просить арест без права внесения залога", - отметила она.
Напомним, сегодня, 13 ноября, у народного депутата Александра Дубинского прошли обыски по делу о государственной измене.
Позже стало известно, что украинские правоохранители официально сообщили Дубинскому о подозрении в государственной измене.
По версии СБУ, Дубинский входил в состав преступной организации, сформированной Главным управлением Генштаба ВС России (известное как ГРУ).
Такая организация должна была расшатывать общественно-политическую ситуации в Украине и дискредитировать наше государство на международной арене. Нардепу грозит до 15 лет тюрьмы.
Стоит заметить, что парламентарий также фигурирует в деле о незаконном выезде мужчин за границу. Он может быть причастен к организации соответствующей схемы.
За это Дубинскому уже избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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