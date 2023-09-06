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Суд переніс розгляд апеляції Коломойського

Фото: Ігор Коломойський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Віталій Носач, Єлизавета Драбкіна

Апеляційний суд Києва переніс розгляд справи за підозрою українського бізнесмена Ігоря Коломойського у відмиванні коштів на 25 вересня.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що апеляційну скаргу адвокатів Коломойського повинні були розглядати сьогодні об 11:20. Проте повна ухвала суду першої інстанції буде готова лише завтра.

Як зазначає кореспондент РБК-Україна, засідання тривало недовго. Сам Коломойський так і не з'явився у суді.

Справа Коломойського

Вранці 2 вересня СБУ повідомила про підозру Коломойському у відмиванні великої суми коштів шляхом виводу за кордон. Підозру оголошено за двома статтями Кримінального кодексу:

  • ст. 190 - шахрайство;
  • ст. 209 - легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Того ж дня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід олігарху. Його арештували з можливістю внесення застави у 500 млн гривень.

При цьому адвокати Коломойського заявили, що "ніхто не буде вносити заставу".

Більше про те, що відомо про Коломойського та чому його арештували, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Ігор КоломойскийСудАпелляционный суд Киева