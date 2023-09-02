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Коломойський не буде вносити заставу, - адвокати

Україна, Субота 02 вересня 2023 21:55
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Коломойський не буде вносити заставу, - адвокати Фото: олігарх Ігор Коломойський не буде вносити заставу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Олігарх Ігор Коломойський не планує вносити заставу в 500 мільйонів гривень. Готується апеляція до рішення суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву адвокатів олігарха.

На питання журналіста, чи планує Коломойський вносити заставу визначену суддею, адвокати заявили, що "ніхто не буде вносити заставу".

За словами захисників олігарха, судове засідання проходило з низкою порушень, а їм не дали часу на збір матеріалів по справі, тому наразі вони готують апеляцію.

Крім того, адвокати наголосили, що в Коломойського є захворювання, про які не було згадано під час розгляду справи в суді. Чим саме хворий олігарх захисники не уточнювали.

Справа Коломойського

Сьогодні вранці Служба безпеки України повідомила, що олігарху Коломойському було оголошено підозру у відмиванні великої суми коштів шляхом виводу за кордон. Зокрема, підозру оголошено за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме:

  • ст. 190 - шахрайство;
  • ст. 209 - легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Після перегляду справи Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському. Його арештували з можливістю застави.

Попередні обшуки

В лютому цього року СБУ проводила обшуки вдома в олігарха Ігоря Коломойського. Тоді ж це відбулось в рамках розслідування махінацій в "Укртатнафті" та "Укрнафті". Після обшуків правоохоронці оголосили підозри топ-менеджменту вищезгаданих компаній.

Менеджмент компанії підозрювали у виведенні значних обсягів нафтопродуктів афілійованим компаніям. Це дозволило уникнути сплати податків.

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