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Суд перенес заседание по делу Мартыненко на 10 января

Новости » Происшествия    28.12.2018 - 17:36
Суд перенес заседание по делу Мартыненко на 10 января
Фото: Николай Мартыненко (nfront.org.ua)

Мартыненко обвиняют в хищении средств "Энергоатома" и ВостГОКа

Шевченковский районный суд Киева перенес заседание по делу экс-нардепа Николая Мартыненко на 10 января 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Как отмечается, сегодня, 28 декабря, состоялось очередное заседание по делу Мартыненко, которого обвиняют в хищении средств "Энергоатома" и ВостГОКа.

"В связи с подачей стороной защиты очередного ходатайства о прекращении исследования доказательств, судом отложено исследование доказательств, полученных в результате выполнения запроса о международной правовой помощи компетентными органами Швейцарской Конфедерации", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, суд продолжил исследование доказательств, предоставленных прокурорами САП. Кроме того, было рассмотрено ходатайство адвокатов о прекращении исследования доказательств, в удовлетворении которого судом отказано.

"На следующем судебном заседании, которое состоится в 14:30 10.01.2019 года, запланировано исследовать доказательства прокуроров САП, предоставленные правоохранительными органами Швейцарской Конфедерации", - говорится в сообщении.

Суд перенес заседание по делу Мартыненко на 10 января

Напомним, ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд города Киева отказал стороне защиты Мартыненко в признании недопустимыми доказательств по делу полученных от швейцарских правоохранителей.

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