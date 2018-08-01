Справа екс-нардепа Мартиненка готова до розгляду

Апеляційний суд Києва скасував рішення суду першої інстанції

Апеляційний суд Києва скасував рішення суду першої інстанції повернути на доопрацювання прокурорам справу колишнього народного депутата Верховної ради Миколи Мартиненка. Про це повідомляє прес-служба Апеляційного суду.

Повідомляється, що 1 серпня 2018 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва розглянула апеляційні скарги прокурора і сторони захисту, подані на рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 21 червня 2018 року, яким повернуто прокурору обвинувальний акт у кримінальному провадженні.

Відзначимо, що крім Мартиненка обвинувальний акт стосується ще п'ятьох фігурантів. Це керівник ВАТ ОГХК Руслан Журило, гендиректор ДП "Східний ГЗК" Олександр Сорокін, перший заступник голови "Нафтогазу" Сергій Перелому, заступник гендиректора держконцерну "Ядерне паливо" Володимир Богданець і керівник дочірнього підприємства "Атомкомплект" у складі "Енергоатому" Валерій Васильків.

Рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 21 червня 2018 року, в частині повернення прокурору обвинувального акта у вказаному кримінальному провадженні - скасовано і призначено новий розгляд у суді першої інстанції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що детективи Національного антикорупційного бюро розслідують ще дві кримінальні виробництва стосовно колишнього народного депутата Миколи Мартиненка у справі заволодіння коштами дп НАЕК "Енергоатом" в різні періоди часу.