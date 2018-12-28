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Суд переніс засідання у справі Мартиненка на 10 січня

Новини » Надзвичайні події    28.12.2018 - 17:36
Суд переніс засідання у справі Мартиненка на 10 січня
Фото: Микола Мартиненко (nfront.org.ua)

Мартиненка обвинувачують у розкраданні коштів "Енергоатому" і СхідГЗК

Шевченківський районний суд Києва переніс засідання у справі екс-нардепа Миколи Мартиненка на 10 січня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

Як зазначається, сьогодні, 28 грудня, відбулося чергове засідання у справі Мартиненка, якого обвинувачують у розкраданні коштів "Енергоатому" і СхідГЗК.

"У звя’язку з подачею стороною захисту чергового клопотання про припинення дослідження доказів, судом відкладено дослідження доказів, отриманих в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу компетентними органами Швейцарської Конфедерації", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, суд продовжив дослідження доказів, наданих прокурорами САП. Крім того, було розглянуто клопотання адвокатів про припинення дослідження доказів, у задоволенні якого судом відмовлено.

"На наступному судовому засіданні, що відбудеться о 14:30 год. 10.01.2019 року, заплановано дослідити докази прокурорів САП, надані правоохоронними органами Швейцарської Конфедерації", - йдеться у повідомленні.

Суд переніс засідання у справі Мартиненка на 10 січня

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шевченківський районний суд міста Києва відмовив стороні захисту Мартиненка в визнанні недопустимими доказів по справі отриманих від швейцарських правоохоронців. 

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