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Суд отменил финансовые полномочия и.о. ректора Одесского медуниверситета


Пятый апелляционный административный суд удовлетворил жалобу Министерства здравоохранения

Апелляционный суд отменил финансовые полномочия исполняющего обязанности ректора Одесского национального медицинского университета Юрия Сухина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Сообщается, что пятый апелляционный административный суд удовлетворил жалобу Министерства здравоохранения Украины относительно решения Одесского окружного админсуда.

В Минздраве напомнили, что ранее Одесский окружной административный суд по заявлению Сухина, принял решение, которое обязывало Главное управление Государственной казначейской службы Украины осуществлять выплаты, платежи (зарплат и стипендий) ОНМедУ за его подписью.

Минздрав Украины подал апелляционную жалобу, которую суд удовлетворил 25 апреля 2019 года. В результате отменено постановление Одесского окружного административного суда, а Главное управление Государственной казначейской службы не обязано осуществлять денежные выплаты за подписью Сухина.

В то же время, заявили в ведомстве, это не означает, что выплаты зарплат и стипендий будут восстановлены в ближайшее время.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины одобрил слияние Одесского национального медуниверситета и Крымского государственного медуниверситета имени Георгиевского. 

10 декабря Министерство здравоохранения сообщило, что в Одессе неизвестные захватили здание Национального медицинского университета. В министерстве утверждали, что захватившие университет якобы увольняют работников и уничтожают официальную документацию. В ноябре стало известно о внесении записи в реестр об исполнении обязанностей ректора Юрием Сухиным. Минздрав же признает и.о. ректора Константина Аймедова.

Позже в полиции опровергли рейдерский захват медицинского университета в Одессе.

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