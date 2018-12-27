Кабмин одобрил слияние Крымского и Одесского медуниверситетов

Фото: Одесский медуниверситет (onmedu.edu.ua)

По инициативе Минздрава создается Национальный Одесский медуниверситет

Кабинет министров Украины одобрил слияние Одесского национального медуниверситета и Крымского государственного медуниверситета имени Георгиевского. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Таким образом, путем слияния двух вузов создается Национальный Одесский медицинский университет. Также сообщается, что студенты Одесского национального медицинского университета и Крымского государственного медицинского университета имени Георгиевского продолжают обучение в новом вузе.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, 10 декабря Министерство здравоохранения сообщило, что в Одессе неизвестные захватили здание Национального медицинского университета (ОНМедУ). В министерстве утверждали, что захватившие университет якобы увольняют работников и уничтожают официальную документацию. В ноябре стало известно о внесении записи в реестр об исполнении обязанностей ректора Юрием Сухиным. Минздрав же признает и.о. ректора Константина Аймедова.

Позже в полиции опровергли рейдерский захват медицинского университета в Одессе.