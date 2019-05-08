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Суд скасував фінансові повноваження в. о. ректора Одеського медуніверситету


П'ятий апеляційний адміністративний суд задовольнив скаргу Міністерства охорони здоров'я

Апеляційний суд скасував фінансові повноваження виконуючого обов'язки ректора Одеського національного медичного університету Юрія Сухіна. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Повідомляється, що п'ятий апеляційний адміністративний суд задовольнив скаргу Міністерства охорони здоров'я України щодо рішення Одеського окружного адмінсуду.

У МОЗ нагадали, що раніше Одеський окружний адміністративний суд за заявою Сухіна, прийняв рішення, яке зобов'язувало Головне управління Державної казначейської служби України здійснювати виплати, платежі (зарплат і стипендій) ОНМедУ за його підписом.

МОЗ України подало апеляційну скаргу, яку суд задовольнив 25 квітня 2019 року. У результаті скасовано постанову Одеського окружного адміністративного суду, а Головне управління Державної казначейської служби не зобов'язане здійснювати грошові виплати за підписом Сухіна.

В той же час це не означає, що виплати зарплат і стипендій будуть відновлені найближчим часом.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України схвалив злиття Одеського національного медуніверситету та Кримського державного медуніверситету імені Георгіївського.

10 грудня Міністерство охорони здоров'я повідомило, що в Одесі невідомі захопили будівлю Національного медичного університету. У міністерстві стверджували, що захопили університет нібито звільняють працівників і знищують офіційну документацію. У листопаді стало відомо про внесення запису до реєстру про виконання обов'язків ректора Юрієм Сухіним. МОЗ таки визнає в. о. ректора Костянтина Аймедова.

Пізніше в поліції спростували рейдерське захоплення медичного університету в Одесі.

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