В полиции опровергли рейдерский захват медуниверситета в Одессе

Фото: Огму (facebook.com/yaroslava.vitko)

Полиция обеспечивала доступ судебных исполнителей в помещения вуза

Вчера, 10 декабря, представители Национальной полиции в Одесской области обеспечили доступ судебных исполнителей в помещения Одесского Национального медицинского университета, где ими было озвучено исполнительный предписание по решению суда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацональної полиции.

Как отмечается, после этого сотрудники полиции покинули территорию заведения. Также в полиции отрецают причастность к событиям, которые имели место в дальнейшем в стенах университета.

"Полицейские действовали согласно Постановлению о привлечении сотрудников полиции к проведению исполнительных действий от 7 декабря 2018 года, которое было направлено к исполнению в главное управление Национальной полиции в Одесской области Вторым Приморским отделом государственной исполнительной службы города Одесса", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители призвали стороны конфликта решать споры гражданско-правовых отношений в судебном порядке.

Фото: постановления суда (npu.gov.ru)

Напомним, вчера, 10 декабря, в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что около 8:00 неизвестные силой захватили здание Национального медицинского университета в Одессе и не пускают сотрудников на рабочие места.

В Минздраве заявили, что лица, захватившие университет, увольняют работников, передавая приказы через входную дверь университета, и уничтожают официальную документацию.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Минздраву 21 ноября 2018 года стало известно о внесении записи в Единый государственный реестр (ЕГР) об исполнении обязанностей ректора Одесского Национального медицинского университета Юрием Сухиным. Минздрав же признает и.о. ректора Константина Аймедова.