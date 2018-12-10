В Одессе неизвестные захватили здание медуниверситета, - Минздрав

Фото: ОНМедУ (facebook.com/yaroslava.vitko)

Сейчас неизвестные увольняют работников, передавая приказы через входную дверь университета, и уничтожают документацию, заявили в ОНМедУ

В Одессе сегодня, 10 декабря, неизвестные захватили здание Национального медицинского университета (ОНМедУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве сообщили, что около 8:00 неизвестные силой захватили здание заведения и не пускают работников на рабочие места.

"Сейчас лица, захватившие университет, увольняют работников, передавая приказы через входную дверь университета, и уничтожают официальную документацию. Здание университета охраняют сторонники экс-ректора Валерия Запорожана, что делает невозможным доступ в заведение", - рассказал и.о. ректора университета Константин Аймедов.

В Минздраве считают недопустимыми такие действия лиц, действующих практически в интересах экс-ректора, и призывают работников не выполнять незаконные приказы и распоряжения. Также Минздрав связывает эти события с тем, что именно сегодня комиссия Министерства юстиции рассматривает жалобу ведомства Украины по поводу незаконной регистрации Юрия Сухина руководителем ОНМедУ.

Напомним, что Аймедов был назначен исполняющим обязанности ректора университета в июле 2018 года. Контракт с бывшим ректором ОНМедУ Валерием Запорожаном Минздрав Украины досрочно расторг 17 июля 2018 года.

Как сообщало РБК-Украина 18 июля 2018 года, ректор Одесского медуниверситета Валерий Запорожан уволен за нарушение трудового договора. В частности, за недопуск комиссии министерства к проведению проверки.