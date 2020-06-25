Суд отказался восстановить Семочко в должности замглавы Службы внешней разведки

Верховный суд отказался восстанавливать Сергея Семочко в должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины. Иск Семочко оставили без рассмотрения.

Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

В своем иске Семочко просил признать противоправным и отменить указ президента от 12 апреля 2019 года №143/2019 о его увольнении с должности в СВР, а также восстановить его в этой должности.

"24 июня 2020 Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда оставил без рассмотрения иск Сергея Семочко к президенту Украины, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика - Служба внешней разведки Украины", - говорится в сообщении.

Полный текст постановления будет представлен в течение пяти дней.

Напомним, 12 апреля 2019 года Петр Порошенко уволил Сергея Семочко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки.

До этого в 2018 года журналисты выяснили, что Семочко владеет недвижимостью на более 200 млн гривен, а члены его семьи имеют российское гражданство и периодически посещают оккупированный Крым.

В итоге в отношении Семочко было открыто дело о государственной измене, в мае суд продлил расследование еще на год.

Отметим, в июне 2020 году генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение пятому президенту Петру Порошенко о превышении полномочий во время назначения на должность в Службу внешней разведки Сергея Семочко.