Суд продлил расследование возможной госизмены Семочко

Фото: Сергей Семочко (скрин видео канала zik)

ГБР расследуют возможные связи Семочко с представителями РФ

Печерский районный суд Киева продлил расследование уголовного производства о возможной госизмене экс-первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

Следствие Государственного бюро расследований попросило суд продлить сроки дела в отношении Семочко, которое ведется с 16 октября 2018 года. Расследуется возможная связь украинского экс-чиновника и его семьи с представителями Российской Федерации, а также его вмешательство во главе управления контрразведывательной защиты экономики СБУ в процесс закупки препаратов для диализа.

Представители ГБР отметили, что не успели провести все необходимые следственные действия.

В то же время, указано, что за время расследования они успели допросить самого Семочко, его гражданскую жену и бывших коллег из СБУ, а также журналиста Дениса Бигуса (глава ОО "Том14").

Суд удовлетворил ходатайство и продлил сроки следствия на год - до 15 апреля 2021 года.

Напомним, в мае 2019 года Семочко через суд хотел отменить указ пятого президента Украины Петра Порошенко о его увольнении и восстановиться на должности первого заместителя главы СВР.

Скандал с Семочко разгорелся после журналистского расследования о том, что он владеет недвижимостью на более 200 млн гривен, а члены его семьи имеют российское гражданство и периодически посещают аннексированный Крым. Порошенко объявил об увольнении Семочко на дебатах с будущим президентом Владимиром Зеленским.